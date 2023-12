Juso-Chef fordert Durchgreifen von Scholz in der Ampel

Berlin: Die SPD-Jugend hat Bundeskanzler Scholz scharf kritisiert. Der Juso-Vorsitzende Türmer warf ihm beim Parteitag in Berlin vor, in der Ampel-Koalition nicht genug sozialdemokratische Inhalte durchzusetzen. Türmer bezog sich auf die Scholz-Aussage, wer Führung bestelle, der bekomme sie. Dazu sagte der Juso-Chef wörtlich: "Hiermit bestelle ich sie, und wir warten dringend auf Lieferung." Es brenne die Hütte, so Türmer. Zurzeit stünden so viele Menschen in den Schlangen der Essensausgabe der Tafeln wie noch nie. Vorher hatte Scholz in einer Rede die SPD mit Blick auf die niedrigen Umfragewerte zu Geschlossenheit aufgerufen. In der Diskussion über das Haushaltsloch lehnte es der Kanzler kategorisch ab, im größeren Umfang Sozialleistungen zu streichen. Damit erteilte er Forderungen aus der Union eine Absage, beim Bürgergeld zu sparen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 14:00 Uhr