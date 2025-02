Juso-Chef erwartet harte Gespräche über Koalition von Union und SPD

Berlin: Mit Blick auf die von CDU-Chef Merz angekündigten Gespräche über eine Koalition mit der SPD rechnet der Vorsitzende der Jusos, Trümmer, mit zähen Verhandlungen. Seiner Ansicht nach ist es keineswegs sicher, dass beide Parteien zusammenfinden. In den ARD-"Tagesthemen" kritisierte Trümmer am Abend vor allem die jüngste parlamentarische Anfrage der Union zur politischen Neutralität von NGOs. Er hoffe, dass dies nicht dem Kurs entspreche, mit dem die Union in Gespräche mit den Sozialdemokraten treten werde. Sonst werde es - so Trümmer wörtlich "verdammt schwer". Als zentral für ein Bündnis bezeichnete der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation Änderungen der Schuldenbremse. Genauso wichtig seien aber auch Entlastungen von Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Trümmer rief dazu auf, ehrliche Verhandlungen mit tatsächlichen Einigungen zu führen.

