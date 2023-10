Jury wählt das neue Nürnberger Christkind

Nürnberg: Am Nachmittag wird das neue Nürnberger Christkind gewählt. Eine Jury entscheidet zwischen sechs Bewerberinnen, die in der Endrunde stehen. Wie Susanne Randel vom städtischen Kommunikationsamt mitgeteilt hat, kommt es darauf an, wie sicher die einzelnen Kandidatinnen auftreten, wie sozial engagiert sie sind und was für eine Ausstrahlung sie haben. Die Gewinnerin wird am 1. Dezember den Prolog auf der Empore der Frauenkirche sprechen und damit den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnen. Danach stehen allein heuer mehr als 150 Auftritte in Kindergärten oder Altenheimen im Terminkalender.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 06:00 Uhr