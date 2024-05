Jury spricht Trump im Schweigegeld-Prozess schuldig

New York: Als erster ehemaliger US-Präsident ist Donald Trump als Straftäter verurteilt worden. Im New Yorker Schweigeldprozess sprachen ihn die Geschworenen in allen 34 Anklagepunkten schuldig. Demnach hatte Trump vor der Wahl 2016 eine Zahlung an eine frühere Pornodarstellerin absichtlich falsch verbucht und sich so der illegalen Wahlkampffinanzierung schuldig gemacht. Der 77-Jährige nahm die Entscheidung mit versteinerter Mine zur Kenntnis und machte seinem Ärger später Luft. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden. Experten rechnen mit einer Geld- oder Bewährungsstrafe und kaum mit einer Haftstrafe. In jedem Fall könnte Trump aber noch Präsident werden. Sein Anwalt hat außerdem angekündigt, in Berufung zu gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 08:00 Uhr