Jury kürt erstmals zwei Unwörter des Jahres

Nachrichtenarchiv - 12.01.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Darmstadt: Eine Jury aus Sprachwissenschaftlern und Publizisten hat heuer erstmals zwei Unwörter des Jahres gekürt. Sie lauten "Corona-Diktatur" und "Rückführungspatenschaften". Üblicherweise vergibt das Gremium den Negativtitel lediglich an einen Begriff. Mit der Doppelvergabe nimmt die Jury nach eigenen Angaben einerseits Rücksicht auf die Dominanz des Themas Corona in der Öffentlichkeit, weist andererseits aber darauf hin, dass in anderen Themenbereichen weiter inhumane und unangemessene Wörter geprägt würden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2021 15:00 Uhr