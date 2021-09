Jury gibt Shortlist für deutschen Buchpreis bekannt

Nachrichtenarchiv - 21.09.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Am Vormittag wird die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekanntgegeben. Dann sind nur noch sechs Titel im Rennen um die Auszeichnung, mit der die Stiftung Buchkultur und Leseförderung jährlich den besten deutschsprachigen Roman auszeichnet. Dafür hat die Jury etwa 230 Titel bewertet, die seit Oktober letzten Jahres bis heute erschienen sind. Der Gewinner wird bei der Preisverleihung am 18. Oktober vor Beginn der Frankfurter Buchmesse verkündet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2021 09:00 Uhr