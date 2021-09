Jury gibt sechs Finalisten für Deutschen Buchpreis bekannt

Medizinpreis für Biontech-Gründer und Mitarbeiter

Frankfurt am Main: Der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis 2022 geht an die Menschen, die hinter dem Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech stehen. Das Ärzte-Ehepaar Türeci und Şahin und die Biochemikerin Karikó sollen damit für ihre Arbeit am Corona-Impfstoff gewürdigt werden. Darüber hinaus hätten sie eine Technologie etabliert, "die in Teilbereichen der Medizin einen Paradigmenwechsel einleiten dürfte", begründete der Stiftungsrat seine Wahl. Der Preis ist mit 120.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung gilt als eine der bedeutendsten Ehrungen in der medizinischen Grundlagenforschung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.09.2021 11:15 Uhr