Junger Vater wegen mutmaßlicher Tötung seines Babys vor Gericht

Berlin: Der bayerische Innenminister Herrmann hat sich skeptisch über die Pläne der Bundesregierung für ein schärferes Waffenrecht geäußert. In der BR24-Rundschau warnte er davor, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Herrmann nannte es aber richtig, beispielsweise Schreckschusspistolen in den Kleinen Waffenschein miteinzubeziehen, so dass nicht jeder so etwas nach Belieben kaufen könne wie ein Feuerzeug. Nach einem Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, sollen halbautomatische Feuerwaffen Privatleuten verboten sein. Das Ministerium plant außerdem, die Voraussetzungen für neue Waffenhalter zu verschärfen. Sie sollen künftig ein fachärztliches oder psychologisches Zeugnis vorlegen müssen.

Castrop-Rauxel: Im Zuge der Ermittlungen um die mutmaßliche Planung eines islamistischen Anschlags sind auch in den Garagen der beiden Verdächtigen keine Giftstoffe gefunden worden. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf sagte, im Ergebnis habe man nichts Beweisrelevantes gefunden. Zwischenzeitlich seien umliegende Häuser evakuiert worden, um eine mögliche Gefährdung der Anwohner auszuschließen. Der Sprecher sagte weiter, ein gefundenes Paket sei ungefährlich gewesen. In der Nacht zum Sonntag waren in Castrop-Rauxel zwei Brüder festgenommen worden. Die beiden Iraner sollen versucht haben, Gift für einen islamistisch motivierten Anschlag zu beschaffen.

Brasilia: Nach dem Sturm radikaler Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro auf das Regierungsviertel haben brasilianische Sicherheitskräfte etwa 1.200 von ihnen festgenommen. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten räumten ein Camp der Bolsonaro-Anhänger in der Hauptstadt und brachten diese in 40 Bussen zum Sitz der Bundespolizei, wie im Fernsehen zu sehen war. Der Oberste Gerichtshof hatte zuvor angeordnet, das Lager innerhalb von 24 Stunden zu räumen. Zugleich läuft die Suche nach den Hintermännern des Umsturzversuchs. Tausende Bolsonaro-Anhänger hatten gestern Parlament, Präsidentenpalast und Oberstes Gericht in Brasilia gestürmt und verwüstet.

Berlin: Die Bundesregierung will der Ukraine auch weiterhin keine Leopard-2-Panzer liefern. Ihr Sprecher Hebestreit verwies darauf, dass Berlin Kiew bereits 40 Panzer vom Typ Marder zugesagt hat. Die Lieferung soll bis Ende März erfolgen. Es sei noch nicht klar, woher die Marder genau kämen, so der Regierungssprecher. Man sei aber im engen Austausch mit Industrie und internationalen Partnern. Denn aus Beständen der Bundeswehr sollen möglichst wenige zur Verfügung gestellt werden. Zuvor hatten sich führende Politiker von FDP und Grünen für die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine ausgesprochen.

Frankfurt am Main: Seit Mitternacht brauchen Reisende aus China einen negativen Corona-Test. Bei der Ankunft der ersten Maschine in Frankfurt hat es nach Angaben des Flughafens keine Verdachtsfälle unter den 72 Fluggästen aus Shanghai gegeben. Die Bundespolizei kontrollierte demnach die Nachweise für die Schnelltests, die die Passagiere vor dem Abflug hatten vorlegen müssen. Wegen der Corona-Welle in China hatte die Bundesregierung am Freitag die Einreiseregeln verschärft.

Berlin: Der Schriftsteller Lutz Seiler wird in diesem Jahr mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet. Seiler soll den mit 20.000 Euro dotierten Preis am 2. Juli in Weimar erhalten. Das teilte die CDU-nahe Stiftung in Berlin mit. Die Jury würdigte den 59-Jährigen als rundum gewichtigen Autor, dessen Werke von poetischer Sprachkraft und zeitpolitischer Intensität zeugten. Sowohl mit seiner Lyrik als auch mit Essays und den beiden Romanen "Kruso" und "Stern 111", die kurz vor und nach dem Mauerfall spielen, habe er der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur neue Impulse gegeben.

München: Das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" ist von 60.000 Menschen unterschrieben worden. Ein Bündnis aus Bürgerinitiativen sowie Natur- und Umweltschutzorganisationen gab die Listen im Münchner Kreisverwaltungsreferat ab. Nötig gewesen wäre nur gut die Hälfte der Unterschriften. Konkret wird gefordert, die 1.200 Grünanlagen und Parks in München nicht anzutasten. Kritisiert wird zum Beispiel die Umwidmung eines Bolzplatzes im Stadtteil Ramersdorf für die Erweiterung eines Gartencenters. Im Wahlamt wird nun überprüft, ob alle Unterstützer auch in München gemeldet und somit zeichnungsberechtigt sind. Danach wird sich der Stadtrat mit dem Bürgerbegehren befassen.

