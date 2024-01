Junger Mann tötet Mitschülerin an Gymnasium in Baden-Württemberg

Heidelberg: Bei einer Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot nahe Heidelberg ist nach Angaben der Polizei eine 18-jährige Schülerin getötet worden. Den Angaben zufolge gehen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt von einer Beziehungstat aus. Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Schüler, konnte vor kurzem gefasst werden. Die Schule sei evakuiert worden, Schülerinnen und Schüler würden an einer Sammelstelle von Notfallseelsorgern betreut, hieß es weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 14:00 Uhr