Junger Mann tötet in Tschechien zwei Frauen bei Messerangriff

Die Tat ereignete sich in einem Vorort von Hradec Kralove, rund 100 Kilometer östlich von Prag. Der 16-jährige Täter wurde festgenommen. Wie Medien berichten, griff er in einem Geschäft eine Verkäuferin und eine andere Mitarbeiterin an. Das Motiv ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 13:45 Uhr