Junger Mann im Chiemsee ertrunken

Herrmann zieht positive Bilanz der EM-Spiele in München

München: Bayerns Innenminister Herrmann ist mit dem Verlauf der vier Fußball-EM-Spiele in München zufrieden. Dem BR sagte er, das Sicherheitskonzept sei erprobt gewesen und habe funktioniert. Alle Rettungskräfte hätten gut zusammengearbeitet. Nach Herrmanns Worten verhielten sich sowohl die Zuschauer in der Arena als auch die Fans auf den Straßen diszipliniert. Insgesamt zählte die Münchner Polizei während der Spiele 76 Straftaten, darunter auch einige Körperverletzungen. - Kritik übte Herrmann an der UEFA: für ihn seien in Pandemiezeiten volle Stadien wie etwa in London oder Budapest nicht nachvollziehbar. Mit Blick auf die kommende Bundesligasaison kündigte Herrmann eine - so wörtlich - "gewisse Zahl an Zuschauern" an. Volle Ränge werde es aber nicht geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 21:00 Uhr