Junger Bergsteiger stürzt im Karwendelgebirge in den Tod

Mittenwald: Ein 19-Jähriger ist bei einer Bergtour im Karwendelgebirge in den Tod gestürzt. Nach Polizeiangaben war der junge Mann allein an der hohen Viererspitze unterwegs. Etwa seit Mitternacht galt er als vermisst. Rettungskräfte starteten eine Suchaktion und fanden seine Leiche am Morgen. Warum er abstürzte, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 16:00 Uhr