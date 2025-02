Junge Skifahrerin liegt stundenlang verletzt in Wassergraben

St. Johann: Nach einem Skiunfall in Österreich ist eine Zwölfjährige aus Oberbayern schwer verletzt erst nach Stunden von den Rettungskräften gefunden worden. Wie die Polizei heute mitteilte, war das Mädchen gestern auf einer Piste im Skigebiet St. Johann unterwegs, als ihr Vater sie aus den Augen verlor. Die sofort alarmierten Rettungskräfte fanden die Zwölfjährige erst dreieinhalb Stunden später stark unterkühlt und kaum noch bei Bewusstsein in einem Wassergraben 200 Meter außerhalb der Piste. Sie liegt jetzt in einer Insbrucker Klinik.

