Junge Leute arbeiten mehr als gedacht

Klischee widerlegt: Die Generation Z liegt nicht auf der faulen Haut - im Gegenteil: Junge Leute arbeiten so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Von 2015 bis 2023 ist die Beschäftigung der 20-bis-24 Jährigen gestiegen. Sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit arbeiten demnach mehr von ihnen als zuvor - vor allem, weil viele Studierende Nebenjobs haben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.02.2025 16:00 Uhr