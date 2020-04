Junge Flüchtlinge sind nach Hannover abgeflogen

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Rund 50 minderjährige Flüchtlinge sind von Griechenland nach Deutschland abgeflogen. Das bestätigte eine Sprecherin des Athener Flughafens. Die Jungen und Mädchen fliegen nach Hannover. Von dort aus sollen sie für eine 14-tägige Corona-Quarantäne in den Landkreis Osnabrück gebracht und anschließend auf die Bundesländer verteilt werden. Es ist die zweite Gruppe von Jugendlichen, die aus den Lagern auf den griechischen Inseln geholt wurde. Bereits am Mittwoch hatte Luxemburg zwölf aufgenommen. Bundesinnenminister Seehofer forderte die anderen EU-Staaten in der "Bild am Sonntag" dazu auf, ihre Zusagen sobald wie möglich umzusetzen. Insgesamt haben sich zehn Staaten bereit erklärt, mindestens 1.600 unbegleitete Kinder und Jugendliche aufzunehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 08:45 Uhr