Julia Taubitz wird erstmals Rodel-Weltmeisterin

Unionspolitiker wollen Moscheeregister einführen

Berlin: Unionspolitiker wollen mit einem Maßnahmenkatolog die Ausbreitung des Islamismus in Deutschland verhindern. In einem Positionspapier schlagen Mitglieder der CDU-Bundestagsfraktion vor, die Einführung eines Moscheeregisters zu prüfen. Außerdem brauche es mehr Transparenz, wenn es um die Finanzierung von Moscheegemeinden durch das Ausland gehe. Hier brauche der Verfassungsschutz mehr Kompetenzen, heißt es in dem Papier. Einer Entwickung wie in Frankreich, wo Islamisten in einigen Kommunen inzwischen tonangebend seien, gelte es in Deutschland mit allen Mitteln zu verhindern. Die Vorschläge sollen zunächst in der Unionsfraktion debattiert werden. Kritik kommt von Seiten der FDP-Fraktion. Ein Moscheeregister sei ein politischer Irrweg und verfassungsrechtlich problematisch, so der religionspolitische Sprecher Strasser.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 14:00 Uhr