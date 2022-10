Jugendwort des Jahres 2022 ist "Smash"

IT-Infrastruktur ist so gefährdet wie nie zuvor

Berlin: Cyberkriminelle und staatliche Akteure gefährden die IT-Infrastruktur in Deutschland so stark wie nie zuvor. Das geht aus einem Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik hervor, der in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach wurden im vergangenen Jahr über 20.000 Schwachstellen in Software-Produkten entdeckt und erfasst. Das entspreche einem Zuwachs von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Als Grund für die hohe Bedrohung macht die Behörde neben kriminellen Aktionen vor allem Cyber-Angriffe im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine aus. Bundesinnenministerin Faeser erklärte, dies erfordere eine strategische Neuaufstellung und deutliche Investitionen in Deutschlands Cyber-Sicherheit. Jede Schwachstelle in Soft- oder Hardwareprodukten sei ein potenzielles Einfallstor für Angreifer und gefährde die Informationssicherheit in Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft.

