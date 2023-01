Jugendtreffen von Taizé in Rostock ist beendet

Kurzmeldung ein/ausklappen Würzburger Bischof würdigt Benedikt XVI in einem Requiem

Würzburg: Im Kiliansdom hat der Würzburger Bischof Jung ein Requiem für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. gefeiert. In seiner Predigt sagte er, Benedikt sei als Mann ohne Pose aufgetreten. Er sei allenthalben ob seiner Klarheit geschätzt worden, selbst wenn man seine Position nicht teilte. Auch in zahlreichen weiteren bayerischen Gemeinden gedachten Gläubige des Verstorbenen. So wurde im Passauer Dom ein Rosenkranz für ihn gebetet. Von morgen an wird der Leichnam von Benedikt im Petersdom in Rom aufgebahrt. Der Trauergottesdienst für den in Bayern geborenen emeritierten Papst findet am Donnerstag auf dem Petersplatz statt, danach wird er im Petersdom beigesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2023 19:00 Uhr