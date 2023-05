Jugendtrainer aus Oberbayern sitzt wegen Missbrauchsvorwürfen in U-Haft

Kurzmeldung ein/ausklappen Ampel-Koalition streitet über Zeitplan beim Heizungsgesetz

Berlin: Das umstrittene Heizungsgesetz sorgt innerhalb der Koalition weiter für Diskussionen. Die Grünen-Vorsitzende Lang, SPD-Chef Klingbeil und Arbeitsminister Heil haben sich in Interviews dafür ausgesprochen, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet wird. Klingbeil verlangt allerdings Nachbesserungen. So sollen Vermieter die Kosten für den Heizungsaustausch nicht vollständig umlegen können. Der deutsche Mieterbund will Mieterhöhungen sogar komplett verhindern. SPD-Fraktionschef Mützenich plädiert dafür, das Gesetz zwar zu beschließen, aber noch nicht in Kraft treten zu lassen. Viele Bürger bräuchten Planungssicherheit, auch zu möglichen Fernwärmeangeboten der Kommunen. Die FDP verlangt mehr Zeit für die Beratungen im Parlament und will die Termin verschieben.

