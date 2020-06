Jugendschützer warnen vor gefährlichen Mutproben im Netz

Deutsch als Fremdsprache wird immer beliebter

Berlin: Deutsch als Fremdsprache wird immer beliebter. Das zeigt eine Studie des Auswärtigen Amts. Weltweit lernen mehr als 15 Millionen Menschen Deutsch. Gestiegen ist die Zahl vor allem in Dänemark, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und in Frankreich. In Polen gibt es mit knapp zwei Millionen Menschen soviele Deutschlernende wie in keinem anderen Land. Allerdings ist dort der Trend seit Jahren rückläufig. Dagegen gewinnt die Sprache in Afrika und Asien an Bedeutung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 21:00 Uhr