Jugendring fordert sofortige Öffnung außerschulischer Einrichtungen

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor einer Kinder- und Jugendkonferenz mit Ministerpräsident Söder am Montag hat der bayerische Jugendring gefordert, Jugendtreffs, Jugendhäuser und Jugendzentren sofort zu öffnen. Diese Einrichtungen stellten eine Ergänzung als Erfahrungs-, Bildungs. und Entwicklungsort zur Schule dar, hieß es. Außerdem solle es einen Stufenplan zur Öffnung der gesamten Jugendarbeit geben. Der Forderungskatalog der Arbeitsgemeinschaft sieht vor, Jugendarbeiter in die Impfverordnung des Bundes aufzunehmen und ihnen kostenfreie PCR- und Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Auch Ferienprogramme sollen wieder möglich sein. Ministerpräsident Söder hatte gestern im Landtag erklärt, er wolle die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie zur Chefsache machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2021 09:00 Uhr