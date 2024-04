Jugendorganisationen von SPD, Grüne und FDP fordern Aus für Paragraph 218

Berlin: Die Jugendorganisationen von SPD, Grünen und FDP wollen Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren. Sie schlagen gemeinsam vor, den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen und die Abbrüche zu legalisieren. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Brandmann, man müsse die aktuelle Situation umkehren, in der Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich rechtswidrig und nur in eng definierten Fällen straffrei sind. Laut Medienberichten stellt eine Expertenkommission der Bundesregierung am kommenden Montag einen Bericht vor, in dem sie empfiehlt, den Gesetzesparagrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 06:00 Uhr