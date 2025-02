Jugendorganisation der AfD löst sich auf

Apolda: Die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, löst sich auf - zumindest in ihrer jetzigen Form. Das beschloss der Verein bei einem Bundeskongress in Thüringen, die Entscheidung wurde aus AfD-Kreisen bestätigt. Der Schritt war bereits auf einem Parteitag der AfD vor drei Wochen in die Wege geleitet worden. Dort hatten die Delegierten eine Änderung der Parteisatzung verabschiedet. Dadurch kann die bisher weitgehend eigenständige Junge Alternative durch eine neue Organisation ersetzt werden. Der JA-Vorsitzende Gnauck hatte sich dafür eingesetzt, da sonst möglicherweise ein Vereinsverbot gedroht hätte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die JA gesichert rechtsextrem eingestuft. // STOPP Der Bundeskongress der Jungen Alternative in Apolda wurde von Protesten begleitet. Nach Polizeiangaben versammelten sich etwa 1300 Menschen vor der Stadthalle.

