Jugendlicher wird nach Tod von Obdachlosem in Immenstadt festgenommen

Immenstadt: Im Allgäu ist ein Jugendlicher festgenommen worden, weil er einen Obdachlosen verprügelt haben soll, der später an schweren Kopfverletzungen gestorben ist. Wie die Polizei mitgeteilt hat, wird wegen eines möglichen Tötungsdelikts ermittelt. Nach Angaben der Polizei hatte der 17-jährige Tatverdächtige in der Nacht von Montag auf Dienstag den Obdachlosen ohne erkennbaren Grund geschlagen. Das Opfer flüchtete sich in eine Polizeistation, erstattete Anzeige und zog sich danach in den Vorraum einer Bankfiliale zurück. Zunächst war nur von einer leichten Kopfverletzung die Rede, am Morgen wurde der Obdachlose dann aber in lebensbedrohlichem Zustand gefunden. Trotz intensivmedizinischer Behandlung starb er später an den Folgen seiner Verletzungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 17:00 Uhr