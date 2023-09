Jugendlicher tot bei Schule gefunden - Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Lohr am Main: Ein 14-Jähriger Junge ist in der unterfränkischen Stadt gestern Nachmittag neben einem Schulzentrum tot aufgefunden worden. Ein weiterer Jugendlicher hatte der Polizei einen Hinweis gegeben. Nach dessen Aussage habe ein Freund von ihm den Jungen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet. Das Opfer wies laut Polizei äußere Verletzungen auf; Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Auch er soll den Angaben zufolge im "Teenageralter" sein. Im Laufe des Tages soll er dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Spurensicherung arbeitete bis in die Nacht an dem hell erleuchteten Tatort nahe des Nägelsee-Schulzentrums. - Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass ein elf Jahre alter Junge für den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel verantwortlich sein soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 06:00 Uhr