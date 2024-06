Jugendlicher nach Obdachlosen-Mord zu Höchststrafe verurteilt

Darmstadt: Das Landgericht hat einen 15-Jährigen wegen Mordes an einem Obdachlosen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das ist die nach deutschem Jugendstrafrecht höchstmögliche Strafe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte den Obdachlosen in Darmstadt im vergangenen November zunächst ausgeraubt und später massiv geschlagen und getreten hat. Am Tag darauf erlag das Opfer seinen Verletzungen. Den 18-jährigen Bruder des Haupttäters verurteilte das Gericht zu gemeinnütziger Arbeit. Die Angeklagten waren zur Tatzeit alkoholisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 18:00 Uhr