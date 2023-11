Jugendlicher in Offenburg stirbt nach Schusswaffenangriff

Offenburg: Nach dem Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf einen Mitschüler ist das Opfer gestorben. Der 15-Jährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der gleichaltrige Täter war nach dem Angriff in einem Klassenzimmer festgenommen worden. Am Abend wurde bekannt, dass er wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittler gehen von einem "persönlichen Motiv" für die Tat aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 20:00 Uhr