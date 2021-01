Jugendlicher aus München stirbt bei Lawinenabgang in Tirol

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: Bei zwei Lawinenabgängen sind in Tirol ein Jugendlicher aus Deutschland und ein Österreicher ums Leben gekommen. Am Neunerkogel wurde ein 16-jähriger, der aus München stammt, verschüttet, am Widdersberg wurde ein österreichischer Tourengeher von einem Schneebrett erfasst. Der Warndienst in Tirol hatte "erhebliche Lawinengefahr" ausgegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 17:30 Uhr