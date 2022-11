Jugendlichen weltweit fehlen laut ifo-Studie grundlegende Fähigkeiten

Nachrichtenarchiv - 18.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Viele Jugendliche weltweit haben große Bildungslücken. Das geht aus einer Studie des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Demnach fehlen zwei Dritteln der Jugendlichen grundlegende Fähigkeiten, die ihnen in der Schule vermittelt werden sollen. Die Spanne der Jugendlichen, die Bildungslücken aufweisen, reicht laut Studie von 24 Prozent in der Europäischen Union bis zu 94 Prozent im Afrika südlich der Sahara. Der Leiter des ifo-Zentrums, Wößmann, nannte diese Zahlen erschreckend. Die Welt sei extrem weit davon entfernt, die Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das sei tragisch, weil Bildung nicht nur für das persönliche Schicksal bedeutsam sei, sondern langfristig auch den wichtigsten Beitrag zum Wirtschaftswachstum darstelle, so Wößmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 12:00 Uhr