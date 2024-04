Jugendliche verunglücken mit Wohnanhänger

Reichertshausen: Eine Gruppe von Jugendlichen ist in einem Wald bei Reichertshausen in Oberbayern mit einem Anhängergespann verunglückt - dabei starb ein Teenager. Ein 15-Jähriger hatte laut Polizei den Klein-Laster gefahren, an dem ein Wohnanhänger befestigt war. Den Angaben zufolge kam das Gespann in einer Kurve von dem Waldweg ab und prallte gegen einen Baum. Ein 16-Jähriger wurde herausgeschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 14:00 Uhr