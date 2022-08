Jugendliche sehen eigene Zukunft in Befragung positiver als die Deutschlands

Finanzminister Lindner will keinen staatlichen Profit aus Mehrwertsteuer bei Gasumlage

Berlin: Heute wird die Höhe der Gasumlage bekanntgegeben, die Verbraucher und Unternehmen ab Oktober bezahlen müssen. Die mögliche Spanne liegt zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde. Unklar ist bislang, ob auf die Umlage zusätzlich Mehrwertsteuer erhoben wird. Bundesfinanzminister Lindner will das verhindern und hat sich in einem Schreiben an die EU-Kommission gewandt. Darin bittet er um die Erlaubnis, trotz anderslautender EU-Regeln auf die Erhebung der Steuer verzichten zu dürfen. Gleichzeitig machte er am Abend im ZDF deutlich, dass der Staat die Einnahmen aus der Steuer nicht behalten wolle, sollte sie doch nicht abzuwenden sein. Lindner sprach sich erneut kategorisch gegen eine Besteuerung so genannter Übergewinne von Unternehmen aus. Damit würde unser Steuersystem der Willkür ausgeliefert, so der FDP-Politiker. In Deutschland seien die Unternehmensgewinne bereits sehr hoch besteuert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2022 02:00 Uhr