Jugendliche bei Angriff in Regionalzug in Brandenburg schwer verletzt

25.03.2023 03:00 Uhr

Guben: In einem Regionalzug zwischen Cottbus und Frankfurt an der Oder hat ein Mann eine Jugendliche offenbar mit einem axtähnlichen Gegenstand schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde die 17-Jährige ins Krankenhaus gebracht; der Tatverdächtige wurde festgenommen. Der 37-Jährige soll durch mehrere Waggons gelaufen sein und Fahrgäste bedroht haben. Der Zug wurde dann am Bahnhof in Guben im Kreis Spree-Neiße gestoppt. Weitere Informationen zu den Hintergründen oder dem Ablauf der Tat gibt es bislang nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2023 03:00 Uhr