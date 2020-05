Jugendherbergen öffnen zu Pfingsten wieder

Lebenshaltungskosten für Rentner in München am höchsten

Berlin: Nirgendwo in Deutschland ist das Leben für Rentner laut einer Untersuchung so teuer wie in München und so günstig wie in Südbrandenburg. Im Landkreis Elbe-Elster haben 1000 Euro für Rentner eine Kaufkraft von 1160 Euro, wie eine Studie für den Gesamtverband der Deutschen Rentenversicherungswirtschaft zeigt. In München liegt demnach die Kaufkraft von 1000 Euro nur bei 760 Euro. Die bayerische Landeshauptstadt ist der teuerste Altersruhesitz. Für die Auswertung wurden die Lebenshaltungskosten der Rentner in mehr als 400 Kreisen und Städten verglichen. Dafür wurde die Gewichtung des allgemeinen Warenkorbs des Statistischen Bundesamtes an das Konsumverhalten der über 65-Jährigen angepasst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2020 13:00 Uhr