Jugendamt hatte wohl Hinweise auf eingesperrtes Kind

Attendorn: Das Jugendamt hatte offenbar Hinweise auf das achtjährige Mädchen, das sein Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein soll. Der zuständige Fachbereichsleiter räumte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa ein, dass bereits vor zwei Jahren eine erste anonyme Meldung diesbezüglich eingegangen war. Da es aber keine konkreten Anhaltspunkte dafür gegeben habe, dass das Mädchen dort lebte, habe man auch keine rechtliche Möglichkeit gehabt, das Haus zu betreten. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Mutter 2015 beim Jugendamt angegeben, mit ihrer Tochter nach Italien umzuziehen. Erst im Sommer stellte sich heraus, dass beide nie in Italien gelebt hatten; im September stießen die Ermittler bei einer Hausdurchsuchung in Attendorn auf das Kind. Gegen Mutter und Großeltern läuft ein Verfahren.

