Jugendämter melden Rekordzahl an Kindeswohlgefährdungen

Meldungsarchiv - 02.08.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Das Wohl der Kinder in Deutschland ist so gefährdet wie noch nie zuvor. Nach neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts hat sich die Lage deutlich verschlechtert. Die Jugendämter haben demnach im vergangenen Jahr bei mehr als 62.000 Kindern oder Jugendlichen eine solche Gefährdung festgestellt. Das sind 2.300 Fälle mehr als im Vorjahrs und ein neuer Höchststand. Dabei geht es um Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt. Die meisten Betroffenen sind jünger als 14 Jahre. Der KInderschutzbund Baden-Württemberg appellierte an alle Erwachsenen, den Kindern gut zuzuhören, um Hinweise zu entdecken und möglichst viele Fälle aufzudecken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2023 13:00 Uhr