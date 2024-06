Jugendämter können wegen Personalmangels Kindeswohl-Gefährdung nicht überprüfen

Berlin: Wegen Personalmangels können viele Jugendämter einem Verdacht auf Misshandlung oder Vernachlässigung von Kindern nicht nachgehen. Das geht aus einer Studie hervor, die die SOS-Kinderdörfer zusammen mit Transparency International durchgeführt haben. Demnach sind nur ein Drittel der deutschen Jugendämter in der Lage, alle eingehenden Meldungen auf Kindeswohlgefährdungen zügig zu bearbeiten. Zwei von drei der befragten Behörden geben an, Verdachtsfälle nicht ausreichend überprüfen zu können. Eine Sprecherin der SOS-Kinderdörfer sagte zu den dem Ergebnis, der Personalmangel sei in einem Land wie Deutschland völlig unverständlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 07:00 Uhr