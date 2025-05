Jugend bewertet Aussichten auf Zukunft positiv

Trotz der vielen Krisen auf der Welt schauen junge Menschen in Deutschland optimistisch nach vorn. Das ist ein Ergebnis der jüngsten Trendstudie "Jugend in Deutschland". Bei den unter 30-Jährigen gaben 60 Prozent an, dass sie die Zukunftsaussichten positiv bewerten. Allerdings fühlt sich in der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren fast die Hälfte gestresst. Ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gab an, unter Erschöpfung, Selbstzweifel und Antriebslosigkeit zu leiden.

