Jürgen Klopp wird Fußball-Chef bei Red Bull

Salzburg: Jürgen Klopp wird Fußball-Chef bei Red Bull. Der österreichische Getränkekonzern hat die Verpflichtung jetzt offiziell bestätigt. Der frühere Trainer von Borussia Dortmund und vom FC Liverpool wird den Angaben zufolge nicht als Trainer arbeiten, sondern strategisch für das internationale Netzwerk aller Red-Bull-Fußballclubs verantwortlich sein. Dazu gehören RB Leipzig, Salzburg, die New York Red Bulls, Bragantino in Brasilien und Omiya Ardija in Japan. Laut dem Fernsehsender Sky hat Klopp sich zudem die Möglichkeit zusichern lassen, für die Rolle als deutscher Bundestrainer aus seinem Vertrag aussteigen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 10:00 Uhr