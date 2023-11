Jüdisches Museum in Augsburg öffnet wieder für Publikum

Augsburg: Eines der ältesten jüdischen Museen in Deutschland wird am Mittwoch wieder geöffnet. Das jüdische Museum in Augsburg war am 8. Oktober in Folge des Terrorangriffs der Hamas auf Israel aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen worden. In den letzten Wochen seien die Sicherheitsvorkehrungen an die aktuelle Lage angepasst worden, teilte das Museum heute mit. Unter dem Motto "Bagel, Bier und Berches" findet derzeit auch die Jüdische Kulturwoche Augsburg Schwaben statt. In der Region sind kulinarische Highlights, Vorträge, Konzerte und Workshops geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 20:00 Uhr