Jüdisches Museum Fürth sucht Ölgemälde

Das Jüdische Museum Franken in Fürth sucht das Ölgemälde "Die kleine Dame" des Jahrhundertwende-Künstlers Herrmann Kaulbach. Museumsleiterin Eisenstein erklärte, es sei eines von rund 100.000 Kunstwerken, die während des Nationalsozialismus beschlagnahmt worden waren. Das Bild zeigt die Tochter des Fürther Bankier-Ehepaars Rosy und Max Nathan. Die Familie floh 1939 in die USA. Das Museum in Fürth startet nun eine größere öffentliche Suchaktion per Zeitungsanzeige und in bekannten Galerien. Kommenden Dienstag beginnt im Jüdischen Museum Franken eine Ausstellung über NS-Raubkunst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 17:00 Uhr