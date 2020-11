Jüdischer Weltkongress ehrt UN-Chef Guterres und Dirigent Mehta

Nachrichtenarchiv - 10.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der Dirigent Zubin Mehta sind vom Jüdischen Weltkongress in New York geehrt worden. Guterres wurde für seinen Einsatz für eine tolerantere Welt ausgezeichnet. Guterres versprach, weiter gegen Antisemitismus und Diskriminierung zu kämpfen. Der Dirigent Mehta wurde für sein Engagement für die jüdische Kultur geehrt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.11.2020 03:00 Uhr