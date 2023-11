Jüdische Kulturwoche in Augsburg startet

Augsburg: Überschattet vom Krieg in Israel und Gaza beginnt heute Abend die jüdische Kulturwoche. Das Jüdische Museum in Augsburg und die Israelitische Kultusgemeinde laden bis nächsten Sonntag zu Konzerten, Workshops, Vorträgen und kulinarischen Kostproben ein. Die Museumdirektorin sagte, dass es gerade in Zeiten, in denen antisemitische Übergriffe zunehmen, wichtig sei, Judentum und jüdische Kultur sichtbar zu machen. Zum Auftakt der jüdischen Kulturwoche mit dem Motto "Bagel, Bier und Berches" gibt es heute Abend um 18 Uhr ein Konzert mit dem Jewish Chamber Orchestra München in der Großen Synagoge in Augsburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 15:00 Uhr