Jubiläumskonzert für die Queen mit 22.000 Zuschauern

Fußball-Nationsleague: Deutschland startet mit 1:1 bei Europameister Italien

Bologna: Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem 1:1-Unentschieden gegen Europameister Italien in die Nations League gestartet. Die Gastgeber waren in der 70. Minute in Führung gegangen, drei Minuten später schoss Joshua Kimmich den Ausgleich. Am Dienstag spielen die Deutschen in München gegen England. Der Vize-Europameister unterlag zum Auftakt in Ungarn 0:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2022 00:00 Uhr