Juan Carlos hält sich in Dominikanischer Republik auf

Madrid: Der frühere spanische König Juan Carlos hat sich offenbar in die Dominikanische Republik zurückgezogen. Spanischen Medienberichten zufolge will der 82-Jährige dort einige Wochen verbringen und sich dann nach einem neuen Ziel umschauen. Juan Carlos hatte nach dem Tod von Diktator Franco 1975 eine wichtige Rolle bei der Demokratisierung Spaniens gespielt. Zuletzt machte er jedoch vor allem mit Affären von sich reden. Der Oberste Gerichtshof Spaniens ermittelt wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Bau einer Bahnstrecke in Saudi-Arabien. Juan Carlos hatte seinem Sohn, König Felipe, gestern in einem Brief mitgeteilt, dass er das Land verlässt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 20:45 Uhr