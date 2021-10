JU geht nach Wahlniederlage mit CDU und CSU hart ins Gericht

Nachrichtenarchiv - 16.10.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster: Die Junge Union setzt ihren Deutschlandtag in Münster fort. Dabei geht die Nachwuchorganisation nach der Wahlniederlage von CDU und CSU mit ihren Mutterparteien hart ins Gericht. Zum Unionskanzlerkandidaten Laschet heißt es in einem Antrag des JU-Bundesvorstands wörtlich: "Er konnte die Herzen der Menschen leider nicht erreichen. Ganz im Gegenteil: Viele Wähler haben der Union wegen des Personalangebots die Stimme nicht gegeben." Auch die Spitzen von CDU und CSU seien im Wahlkampf nicht hilfreich gewesen. Weiter heißt es in dem Antrag, die Union müsse sich von unten erneuern und gleichzeitig weiblicher und vielfältiger werden. - Mehrere Gastredner werden heute in Münster erwartet: den Anfang macht momentan Armin Laschet. Außerdem wollen CDU-Vizechef Spahn sowie die Generalsekretäre von CDU und CSU, Ziemiak und Blume, zu den Delegierten sprechen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.10.2021 10:45 Uhr