Journalistenverbände reagieren erleichtert auf Assange-Urteil

Das Wetter in Bayern: in der Nacht viele Wolken, Abkühlung auf +1 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend weiter meist stark bewölkt, nur im höheren Bayerischen Wald und in den Alpen mitunter klare Abschnitte. In der Nähe der Mittelgebirge kann es etwas schneien. In der Nacht Abkühlung auf +1 bis -9 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Weiter stark bewölkt bis trüb, nur in den Alpen zeitweise sonnig. Gebietsweise etwas Schnee. Höchstwerte -2 bis +4, Tiefstwerte -6 bis +1 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2021 17:00 Uhr