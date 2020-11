Journalist hackt sich in Videokonferenz der EU-Verteidigungsminister

Das Wetter in Bayern: Meist Sonnig bei 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In einigen Niederungen zäher Nebel oder Hochnebel, sonst meist sonnig. Höchsttemperaturen 1 bis 6 Grad. In der Nacht klar oder nur leicht bewölkt, örtlich Nebel; Tiefstwerte um -3 Grad. In den kommenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt oder neblig, bei Höchsttemperaturen zwischen 2 und 10 Grad und Tiefstwerte in der Nacht von +5 bis -2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2020 10:00 Uhr