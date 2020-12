Journalist Can Dündar in Türkei zu langjähriger Haftstrafe verurteilt

Das Wetter in Bayern: überwiegend trüb bei 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag an den Alpen ab und zu Sonne, sonst trüb und zeitweise Regen bei Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad. In der Nacht regnerisch bei Tiefstwerten um 7 Grad. Die Aussichten bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag: Morgen sehr windig und zeitweise Regen, der im Laufe der Heiligen Nacht bis in tiefe Lagen in Schnee übergeht. Am ersten Weihnachtsfeiertag Schnee in Südbayern und im Bayerischen Wald. Am 2. Feiertag meist trocken. Höchstwerte morgen 6 bis 9 Grad, dann deutlich kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.12.2020 11:45 Uhr