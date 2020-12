Journalist Can Dündar in Türkei zu langjähriger Haftstrafe verurteilt

Nachrichtenarchiv - 23.12.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar ist in der Türkei in Abwesenheit zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Istanbul verhängte 18 Jahre und neun Monate Haft wegen Spionage und weitere acht Jahre und neun Monate wegen Terrorunterstützung. Hintergrund des Verfahrens ist ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 2015. Darin veröffentlichte die Zeitung «Cumhuriyet», deren Chefredakteur Dündar damals war, geheime Informationen, die Waffenlieferungen der Regierung an Rebellen in Syrien belegen sollten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.12.2020 09:15 Uhr