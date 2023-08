Josef Schuster zeigt sich irritiert über Aiwangers Reaktion auf Flugblattaffäre

München: In der Flugblattaffäre um den bayerischen Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Aiwanger hat sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Schuster, zu Wort gemeldet. Im BR zeigte er sich irritiert darüber, wie Aiwanger bislang auf die Vorwürfe reagiert hat. Was ihm fehle, so Schuster, sei ein klare Distanzierung von den Gedanken, die Aiwanger offensichtlich in seiner Jugend umgetrieben und die er womöglich verbreitet habe. So ganz genau wisse man es bisher nicht. Er, so Schuster weiter, hätte von Aiwanger eine Erklärung erwartet, wie er zu den Dingen aus der Schulzeit heute steht und sie damit eben auch klar abgrenzt von der politischen Arbeit, die er heute macht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 13:45 Uhr